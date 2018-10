García Escudero ve "fundamental" la participación de afiliados pero reconoce que la cifra es "muy baja"

Publicado 05/07/2018 10:29:58 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, ha calificado este jueves de "fundamental" la participación de afiliados del partido en la elección del candidato a presidir el PP, pese a reconocer que la cifra de inscritos es "muy baja".

Así se ha expresado García Escudero a su llegada a la sede del PP del distrito de Chamartín, donde ha depositado su voto "secreto" y "particular". "Yo apoyo a todos los candidatos, a quienes he acompañado en campaña, y nunca he manifestado mi apoyo porque es una cosa secreta, particular", ha indicado el también presidente del Senado.

Los 66.706 afiliados que se han inscrito para poder votar en este proceso de primarias podrán ejercer este jueves su derecho al voto en las 1.096 sedes habilitadas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional.

Pío García Escudero ha animado a "todas las personas que se han apuntado" y "han mostrado su deseo" de participar a que acudan a votar "porque el partido se juega un momento muy importante, y es fundamental la participación". "Que entre todos los afiliados se decida el futuro del partido", ha abogado.

Sin embargo, el presidente de los populares madrileños ha reconocido que la cifra de inscritos es "muy baja, probablemente porque es un sistema nuevo al que probablemente la gente no está acostumbrada". "Esto tiene que hacer que en el futuro el partido reflexione y saque conclusiones", ha apuntado.