Garrido acusa a Cs de pedir que se recortarán 3 millones en concertada y ahora defenderla de manera "electoral"

Publicado 14/02/2019 10:47:09 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha acusado este jueves a Ciudadanos de haber pedido hace tres años que "se recortaran tres millones de euros" en educación concertada y ahora defenderla de manera "electoral".

Y es que, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, el portavoz de la formación 'naranja' en la Cámara regional, Ignacio Aguado, se ha mostrado "orgulloso" de haber conseguido que a partir del año que viene las escuelas infantiles públicas sean gratuitas así como de hacer "política útil pensando en las personas".

Se trata, tal y como ha defendido, de una medida que "favorece la conciliación y que ayuda a miles de familias, que van a llegar un poquito más holgadas a final de mes". Pero, ha remarcado que esta iniciativa debe ir acompañada de un aumento del número de plazas, algo que no puede esperar, a su parecer, a la siguiente Legislatura.

Según Aguado, ya se puede empezar a actuar y construir nuevas escuelas públicas. "No se si van a hacer todo lo posible por extender los conciertos o no. Nosotros tenemos un compromiso: si soy presidente me comprometo a extenderlos y a respetar también un equilibrio entre la educación concertada, la pública y la privada", ha lanzado.

Por su parte, el presidente madrileño ha defendido que está "a favor de extender la concertada" y ha recordado la implantación del cheque-bachillerato. "La libertad de elección está en el ADN del PP hace muchísimos años. No necesitamos que venga a convencernos", le ha espetado.

Garrido ha destacado que todavía hay "plazas públicas para el próximo curso" y le ha afeado que el debate sobre las medidas que se pueden aplicar este curso ya se realizó. "Si viene a hacer propuestas electorales este no es el sitio. Si son ideas electorales me parece bien", ha dicho, para a continuación darle la bienvenida a "la defensa de la enseñanza concertada, a la bajada de impuesto, al liberalismo y al PP".