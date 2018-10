Garrido cree que la ministra Delgado debe dimitir y que el Gobierno de Sánchez está en "descomposición"

Publicado 26/09/2018 11:25:13 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha sostenido este miércoles que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "por supuesto" debe dimitir y ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra "en descomposición, absolutamente roto, con cada día un escándalo".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras un acto en el IES Ramiro de Maeztu, Garrido ha señalado que Delgado debe dejar su puesto porque "no solo ha mentido varias veces sino también por el tipo de relaciones que mantiene".

En este sentido, ha recordado que en las grabaciones difundidas de la ministra con el comisario Villarejo se escucha como cuenta que "vio que había jueces con menores", cuestión que "no denunció o es mentira". "O es una mentira más de la ministra o no denunció un hecho delictivo. No sé lo que es peor", ha lanzado.

Para Garrido, el Ejecutivo socialista está más preocupado "de defenderse de sus propios desastres" que de hacer cosas que "sirvan a los españoles". En este punto, el presidente madrileño ha aprovechado para pedirle a Sánchez que "atienda a Madrid".

Y es que, el dirigente regional ha contrapuesto que a Cataluña se le entreguen 1.500 millones de euros para infraestructuras mientras a la Comunidad se le han quitado 4.000 de los que tenían comprometidos con el anterior Gobierno. "Es lamentable", ha calificado.

Además, ha afeado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que se reúna con el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, que lo que quiere "es el dinero para independizar Cataluña", y no haya recibido a la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo.

"Somos personas muy tolerantes y aguantamos mucho pero es impresentable que no se haya querido recibir a la consejera de Madrid y se reciba a independentistas. O rectifica el Gobierno o nos va a tener enfrente", ha manifestado.