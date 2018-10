Garrido defiende que su relación con la dirección del PP de Madrid es “excelente”

Publicado 24/10/2018 12:58:21 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha defendido este miércoles que su relación con la dirección del PP de Madrid es "excelente" así como que hay una "perfecta coordinación" entre Gobierno regional y partido.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, tras un acto en la Real Casa de Correos, al ser preguntado por las críticas que habría suscitado en el partido sus palabras sobre que debería haber más consejeros regionales en los órganos de dirección.

"Yo no he elevado en ningún momento la crítica y si alguien piensa o dice que la he elevado la rebajo. Creo que el PP de Madrid funciona perfectamente. Lo están haciendo bien", ha defendido. Asimismo, ha recordado que quienes están ejerciendo "responsabilidades" se las deben al partido y que él es "un militante de hace mucho tiempo y muy disciplinado".

Por otra parte, Garrido no ha querido entrar en posibles candidatos para Madrid en las elecciones de 2019, y al ser preguntado en concreto por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha manifestado que no tiene "opinión personal" sobre la cuestión y que acatará la decisión del presidente del PP, Pablo Casado.