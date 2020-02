Garrido enmarca en la "libertad de expresión" la campaña en marquesinas de Hazte oír sobre su teléfono 'pin parental'

Publicado 19/02/2020 16:35:13 CET

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha justificado la campaña en marquesinas de autobuses de Hazte oír sobre un servicio telefónico "de atención a las víctimas del adoctrinamiento de género", que denomina "teléfono pin parental", afirmando que "tienen libertad de expresión y tienen derecho a poner esa publicidad".

"A mí ni me gusta Hazte oír ni me gusta nada de lo que dice Hazte oír, pero en este país afortunadamente existe la libertad de expresión y mientras no contravenga la normativa, la legalidad, pues por supuesto pueden incluir su publicidad donde crean oportuno", ha dicho Garrido este miércoles en declaraciones a los medios.

Tras explicar que de la publicidad del Consorcio Regional de Transportes se encarga una empresa que se dedica a la gestión de publicidad, ha señalado que "siempre que prevén que puede haber algún incidente hacen una consulta a Autocontrol, que en este caso informó favorablemente".

"Insisto, a mí no me gusta nada de lo que dice Hazte oír, creo que es una asociación que aporta entre cero y nada a la sociedad española madrileña, pero tienen libertad de expresión y tienen derecho a poner esa publicidad", ha agregado.