Gerente de EMVS dice del "mal ciudadano" que contactó con detective que "no tiene ni idea de cómo funciona" la empresa

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la EMVS, José Antonio Acosta, ha afeado que "ese mal ciudadano, por llamarlo de alguna forma", que no ha sabido identificar y que se entrevistó con el detective para un presunto espionaje, "no tiene ni puñetera idea de cómo funciona" ni una empresa pública ni la Administración.

En la segunda sesión de la comisión de investigación por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Acosta ha subrayado que, de haber conocido esos supuestos hechos, "no lo hubiera consentido y lo hubiera denunciado, sin ninguna duda".

Esa contratación de un espionaje "jamás se hubiera podido materializar" porque la EMVS cuenta con "filtros administrativos, jurídicos y financieros". "Esa persona, como mal ciudadano, por llamarlo de alguna manera, que se entrevistó con el detective que denunció los hechos nada tiene que ver con esta empresa", ha subrayado.

"Lo que cada uno hace a título particular es su responsabilidad y lo hace en su nombre porque no representa a la empresa y, dados los resultados, no tiene ni idea de cómo funciona", ha remarcado el gerente. En todo caso ha afirmado que no conoce "a ese señor", que "no tiene el disgusto de conocerle".

"De las auditorías realizadas, tanto de la interna a través del comité de ética, como de la Oficina contra el Fraude, se concluye que ni esta empresa ni su personal ha utilizado sus estructuras para realizar ningún encargo o servicio que no tenga relación con su objeto social, por supuesto, espionaje", ha declarado el gerente.

El gerente, que antes trabajó para el IVIMA, ha confirmado que en esa empresa pública sí se ha contratado a detectives para seguimientos en casos de okupaciones ilegales, por ejemplo, una actividad que "no es ilegal" pero que "en la EMVS se ha decidido no hacerlo" y que a él no le han solicitado nunca desde que está en el cargo, desde julio de 2019, con la nueva Corporación.