Getafe celebra que se cancele Madrilucía y exige que el Iberdrola Music no acoja eventos sin su "visto bueno"

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (c), junto a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto (i), y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muños (d), ofreciendo declaraciones en contra de Madrilucía - PSOE DE MADRID

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Getafe ha celebrado este viernes la cancelación de Madrilucía y ha reclamado que el recinto Iberdrola Music no acoja ningún evento más sin el "visto bueno" del Ayuntamiento.

"La presión social e institucional liderada por los colectivos vecinales de Getafe Norte y Villaverde y el Ayuntamiento de Getafe, ha conseguido que se paralice el proyecto Madrilucía de forma definitiva, impidiendo con ello nuevas molestias desde el recinto Iberdrola Music", arranca el comunicado emitido por el Consistorio tras conocerse que los promotores han aplazado la primera edición hasta 2027 por "circunstancias técnicas y administrativas".

En el mismo ha cargado contra el espacio Iberdrola Music, que "lleva tres años generando problemas de ruido, movilidad y limpieza", especialmente en Getafe Norte. Unas molestias que incluso "están judicializadas".

RECHAZO DE ASOCIACIONES Y EL PLENO

El Pleno de Getafe mostraba su rechazo a las "decisiones unilaterales" del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid que autorizan y patrocinan estos macroeventos. El espacio Iberdrola Music se encuentra en Villaverde (Madrid) pero colinda con Getafe Norte eventos de grandes dimensiones que se celebran ahí, como Mad Cool, obligan a tomar decisiones de seguridad y movilidad en detrimento de Getafe, según el Consistorio.

El Ayuntamiento ha recordado que ha mantenido diversas reuniones durante estos meses para evitar esta celebración, que pretendía llevarse a cabo "durante 20 días seguidos, con 60.000 personas cada jornada, y con música hasta las 4 horas de la madrugada, coincidiendo además plenamente con las Fiestas Patronales de la ciudad".

Entre ellas, la alcaldesa, Sara Hernández, ha apoyado las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de Getafe Norte y la Plataforma Stop MadCool, en la misma línea que las del Gobierno municipal.

En este camino se ha contado también con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe; la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos; grupos municipales en el Ayuntamiento; la delegación de Gobierno de Madrid; y las asociaciones culturales andaluzas. También se han mantenido reuniones con la Asociación de Nuevos Empresarios de Villaverde.

COORDINACIÓN CON EL PSOE DE MADRID Y DE SEVILLA

Además, la pasada semana, la alcaldesa mantuvo un encuentro también con el senador y exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, para expresar su negativa a este evento y denunciar el "impacto negativo" que en términos de movilidad, ruido y limpieza supondría para la ciudad.

"El Gobierno local mantendrá su oposición al recinto Iberdrola Music en Villaverde, por encontrarse a escasos metros del barrio residencial de Getafe Norte y por los innumerables problemas que ha generado en este tiempo, como cortes de tráfico, invasión de la M-45, ruidos que impiden el descanso, o suciedad generada por los asistentes", ha rematado.

Por último, ha vuelto a exigir al Ayuntamiento de Madrid y a los promotores de Iberdrola Music y Mad Cool que busque otra ubicación, porque "igual que el recinto no era bueno para Valdebebas, tampoco lo es para el sur de Madrid".