La Comunidad destaca que el camino para salir del túnel son las vacunas y no el "demonizar" a la hostelería

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, ha manifestado este sábado que el camino para salir del túnel de la pandemia son las vacunas y no el "demonizar a la actividad económica, a los bares, a los restaurantes, a los comercios".

"Aquí de lo que se trata es de vacunar a la población", ha aseverado Giménez, quien considera que la cuestión no es la hostelería sino "que tienen que llegar las vacunas, que no están llegando en grado suficiente".

"Esa es la gran discusión que nos debe ocupar", ha recalcado en declaraciones a los medios durante una visita a varias exposiciones de la cuarta edición del Madrid Design Festival (MDF21), coincidiendo con la publicación en el BOCM de la orden de la Consejería de Sanidad para ampliar el horario de los establecimientos de hostelería a partir del jueves, de manera que el cierre se retrasará hasta las 23.00 horas, no pudiendo admitir nuevos clientes a partir de las 22.00 horas.

El consejero madrileño ha señalado la necesidad de que los diferentes gobiernos de cada uno de los países de la Unión Europea, y en particular el Gobierno español, "sean responsables y sean transparentes", en el sentido de aclarar "cuándo y cuántas vacunas" van a llegar.

"Esa discusión, ese camino, el de las vacunas, es el que nos podrá llevar a que salgamos de este túnel, y no el de demonizar a la actividad económica, a los bares, a los restaurantes, a los comercios... Ese no es el camino y además no es la discusión", sostiene Giménez.

Giménez, quien ha defendido que las restricciones deben ser "las imprescindibles", ha indicado en lo que concierne a su flexibilización que los expertos en sanidad de la Comunidad de Madrid, "que son quienes tienen que tomar esa decisión", han trasladado que en la medida que continúe descendiendo la tasa de infección en los próximos días se podrá llevar a cabo.

"La prioridad absoluta es la salud y entendiendo que la prioridad absoluta es la salud, creemos que pueden ser compatibles salud y ganarse la vida, que la gente necesita ganarse la vida, así que si las autoridades sanitarias el jueves nos indican que se puede ampliar el horario, lo agradeceremos", ha apostillado.