COMUNICADO: Gisela, CantaJuego y Papá Noel darán la bienvenida a la Navidad en Xanadú el 20 de noviembre - GISELA

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El complejo comercial Xanadú de Arroyomolinos dará la bienvenida a la Navidad el próximo 20 de noviembre con un evento protagonizado por Gisela, CantaJuego y Papá Noel que servirá para inaugurar de forma oficial la temporada navideña junto a todos sus visitantes.

En concreto, a partir de las 19 horas de ese día el escenario de 'ágora' acogerá un espectáculo de la cantante Gisela, acompañada de sus 'princesas', en el que interpretará un repertorio de algunos de sus temas más conocidos.

La música continuará con uno de los personajes más queridos y populares de CantaJuego, el payaso Tallarín, que hará cantar y bailar a los más pequeños con un espectáculo lleno de ritmo, alegría y diversión, según ha apuntado Xanadú en un comunicado.

El punto y final lo pondrá la llegada de Papá Noel, que se deslizará por la pista de Snozone acompañado de sus ayudantes, los elfos, para dirigirse después directamente al escenario de 'ágora' y participar en el encendido.

Todos juntos sobre el escenario y junto al público asistente harán la cuenta atrás del encendido del árbol de Navidad y de toda la decoración y luces que Xanadú ha preparado para ambientar el centro durante estas fechas.

UNA NAVIDAD DE CUENTO

Una vez inaugurada de forma oficial la Navidad, Papá Noel estará a partir de las 20.30 horas en Plaza Xanadú para que los más pequeños puedan visitarle y comenzar a entregarle sus cartas de deseos y regalos.

Desde ese día y hasta el 24 de diciembre, Papá Noel estará en un cabaña situada en el corazón de un pueblo navideño diseñado especialmente para estas fechas para compartir con los más pequeños esta etapa de ilusión.