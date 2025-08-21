Gloria Estefan invita a los madrileños a "bailar" el 5 de octubre en la Plaza de Colón en el marco de la Hispanidad

Archivo - La cantante Gloria Estefan interviene durante la presentación de la programación de Hispanidad 2025, en la Real Casa de Correos, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantante cubana Gloria Estefan ha invitado a los madrileños a "bailar" en su concierto que tendrá lugar el 5 de octubre, a las 13.00 horas, en la Plaza de Colón con motivo de la quinta edición del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid.

En un vídeo que ha compartido la Comunidad de Madrid a través de sus redes sociales, la artista ha animado a "celebrar la Hispanidad que compartimos" y ha pedido "traer zapatos cómodos" para bailar en su espectáculo.

Estefan será la cabeza de cartel de la quinta edición del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar entre el 3 y 12 de octubre de este año con Argentina como país invitado y un recuerdo al Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, fallecido este abril.

La región volverá a inundarse de actividades para reivindicar la "raíz común" de hispanoamérica y España con propuestas como la Gran Cabalgata que recorrerá un año más la Gran Vía de la capital mostrando el folklore de los 22 países participantes, incluyendo este año por primera vez a Estados Unidos, que será el invitado de la edición de 2026.

El concierto que ofrecerá la cubana en octubre costará 484.000 euros, tal y como detalla el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, consultado por Europa Press. El Gobierno regional ve "conveniente" contar con su participación al ser "una de las artistas latinas más influyentes en la historia de la música pop que abrió las puertas del mercado estadounidense a muchos artistas latinos".