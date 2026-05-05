GMV presenta a la Comunidad el proyecto 'Q-MIND', que busca acelerar la aplicación de tecnologías cuánticas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, visita las instalaciones de GMV. - GMW

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía GMV ha presentado a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, el proyecto 'Q-MIND' (Quantum Madrid for Innovation and New Developments en inglés), una iniciativa estratégica para acelerar el desarrollo y aplicación de tecnologías cuánticas.

Según ha informado la entidad en un comunicado, en el encuentro han participado representantes institucionales y miembros del consorcio, que han conocido los principales desarrollos del proyecto, así como las capacidades tecnológicas de GMV en ámbitos como la computación cuántica, la inteligencia artificial y la robótica avanzada.

La consejera ha destacado el papel de este tipo de iniciativas en el posicionamiento tecnológico de la región. Considera que proyectos como este "refuerzan el liderazgo de la Comunidad de Madrid como polo de referencia en innovación y tecnología, apoyado en la colaboración entre empresas punteras, centros de investigación y el ecosistema científico tecnológico".

'Q-MIND', liderado por GMV y con un presupuesto superior a 5,3 millones de euros, reúne a un consorcio público-privado integrado por BBVA, Repsol, QDynamics, QoolNet, Inspiration-Q, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Tecnalia, la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) para trasladar los avances en tecnologías cuánticas desde el ámbito de la investigación a su aplicación en entornos reales.

"En el ámbito científico y tecnológico, la Comunidad prevé la instalación del primer ordenador cuántico en una universidad madrileña, concretamente en la Universidad Politécnica", ha recordado la máxima responsable de la educación madrileña.

EL IMPACTO EN LA REGIÓN

El proyecto integra capacidades de computación cuántica, comunicaciones cuánticas (QKD) y ciberseguridad post-cuántica (PQC), abordando de forma conjunta el potencial de estas tecnologías y los retos asociados a la protección de la información en un futuro marcado por la irrupción de la computación cuántica.

GMV ha presentado a Zarzalejo el alcance del proyecto y su enfoque orientado a la transferencia tecnológica, que permitirá validar soluciones en entornos reales a través de infraestructuras como MadQCI, la red de comunicaciones cuánticas de la Comunidad de Madrid.

Además de su componente tecnológico, 'Q-MIND' tiene un impacto directo en el tejido económico y científico regional, contribuyendo a la generación de empleo cualificado, la atracción de talento y la consolidación de Madrid como un polo de innovación en tecnologías digitales avanzadas.

"Representa un paso decisivo para acercar la computación cuántica a su aplicación práctica, conectando la investigación con las necesidades reales de la industria y los servicios públicos", ha subrayado el director general de Secure e-Solutions de GMV, Luis Fernando Álvarez- Gascón.

INDUSTRIALIZACIÓN

El proyecto recoge la experiencia adquirida en iniciativas anteriores como CUCO, liderado por GMV, el primer proyecto científico-empresarial de computación cuántica en España, y busca dar un paso más hacia la industrialización de estas tecnologías en sectores estratégicos como energía, banca, telecomunicaciones o defensa.

La visita ha incluido un recorrido por distintas áreas tecnológicas de GMV, como el laboratorio de robótica, la sala multimisión del área de Espacio y espacios dedicados a tecnologías exponenciales, donde se han mostrado aplicaciones concretas de inteligencia artificial y computación cuántica.

'Q-MIND' ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos, en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa de la Comunidad de Madrid impulsado por la Consejería de Educación, Ciencia e Universidades.