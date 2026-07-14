El Gobierno de Almeida asegura que Irene Lozano planteó en 2024 cerrar la sede de Casa Árabe en Escuelas Aguirre

Fachada de Casa Árabe, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha asegurado este martes que la exdirectora de Casa Árabe Irene Lozano llegó a plantear en 2024 cerrar la sede de Escuelas Aguirre para operar únicamente desde Córdoba.

"Quiero recordar a los concejales de izquierda que fue la propia Irene Lozano quien en 2024 --y ese día estaba yo en la comisión de Casa Árabe-- planteó cerrar la sede de Escuelas Aguirre para operar solamente desde la sede de Córdoba. Eso lo escuché yo, lo dijo ella, la directora de Casa Árabe", ha afirmado Rivera de la Cruz durante la Comisión del ramo, a la que han asistido algunos alumnos como público.

La delegada ha sostenido que las críticas de la izquierda al desalojo de Casa Árabe reflejan "un síntoma de enorme hipocresía". Sus palabras se han producido durante un ruego de Vox sobre el futuro uso del edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, una vez se haga efectivo el desalojo de la institución, previsto antes del 1 de septiembre.

Rivera de la Cruz ha subrayado que el inmueble "no está adscrito" al Área de Cultura, por lo que ha evitado concretar cuál será su destino definitivo. No obstante, ha indicado que el edificio estará "puesto a disposición de todos los madrileños" para su "uso y disfrute" y ha admitido que ese uso "evidentemente puede ser cultural".

"Es pronto para hablar de eso", ha señalado la delegada, que ha insistido en que el debate principal debe centrarse en "el tema de fondo": el estado de las cuentas de Casa Árabe y, especialmente, la conservación del inmueble.

"Hay poco que decir después de conocer no solo el lamentable estado de cuentas de Casa Árabe, pero algo que nos preocupa muchísimo más, que es su pésimo estado de conservación. El edificio está en unas condiciones que son muy complicadas", ha afirmado.

El anuncio del Consistorio de desalojar Casa Árabe de Escuelas Aguirre antes del 1 de septiembre se produce después de que el Tribunal de Cuentas alertó de la "situación financiera crítica" de Casa Árabe que ponía en cuestión la viabilidad de este instrumento de diplomacia pública, en aquel momento bajo la gestión de Irene Lozano.

Tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas, la Comunidad de Madrid anunció su salida del consorcio al considerar dañada la "credibilidad" de la institución.

VOX PIDE UN USO CULTURAL PARA ESCUELAS AGUIRRE

El ruego había sido formulado por el concejal de Vox en la comisión, Fernando Martínez Vidal, para que el Área de Cultura, Turismo y Deporte defienda un uso cultural futuro para las antiguas Escuelas Aguirre cuando el Ayuntamiento recupere el uso del edificio y se haya hecho efectivo el desalojo de Casa Árabe.

El edil ha defendido que, una vez concretado el destino definitivo, Vox quiere "un uso abierto para todos los madrileños" y ha apuntado que uno de esos usos "puede ser perfectamente el cultural". "Desde el Área se defienda el uso cultural futuro de las Escuelas Aguirre", ha solicitado.

Rivera de la Cruz ha respondido que el Gobierno municipal toma nota del ruego, aunque ha reiterado que el edificio no depende de su Área. "Yo lo único que puedo decir es que el edificio estará puesto a disposición de todos los madrileños, que harán de él uso y disfrute", ha insistido.

MÁS MADRID ACUSA A ALMEIDA DE UN "DESAHUCIO" UNILATERAL

Previamente, durante la comisión, la concejala de Más Madrid Carolina Elías había acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de decidir "de manera unilateral el desahucio de Casa Árabe" seis meses después de que la Comunidad de Madrid anunciara su salida del consorcio.

"No es casualidad", ha afirmado Elías, que ha sostenido que "a la derecha le incomoda que el mundo árabe tenga un espacio importante dentro del Paisaje de la Luz". A su juicio, "no hay argumentos para sostener que la única salida sea el desahucio".

La edil de Más Madrid ha señalado que el edificio presenta "un deterioro considerable en su infraestructura", pero ha atribuido esa situación al propio Ayuntamiento de Madrid, al que ha acusado de haber "ignorado sistemáticamente las solicitudes de inversión estructural".

Respecto a los problemas de gestión, Elías ha afirmado que también son responsables el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, al haber participado en el consorcio "aprobando sistemáticamente las cuentas y programas" o absteniéndose, "sin votar nunca en contra de los presupuestos que ahora califican de desastre".

La concejala ha criticado además que el alcalde hable de "devolver a los madrileños este edificio para su disfrute", cuando, según ha defendido, "los más de 400 alumnos y alumnas, la mayoría españoles y españolas, universitarios de relaciones internacionales, antropólogos y diplomáticos, ya están disfrutando de este espacio".

"Señores del Partido Popular, si el problema es el edificio, hablemos de obras. Pero si el problema es su racismo, su islamofobia o simplemente que están incorporando a sus políticas la prioridad nacional...", ha afirmado la concejala de Más Madrid durante su intervención.

RIVERA DE LA CRUZ RECHAZA LAS ACUSACIONES DE RACISMO

Tras esto, Rivera de la Cruz ha respondido directamente a Elías por sus acusaciones de racismo y ha asegurado que está "cansada" de escuchar ese tipo de afirmaciones.

"Empiezo a cansarme de sus acusaciones de racismo", ha señalado la delegada, quien ha reprochado a la concejala de Más Madrid que mencionara la nacionalidad de los alumnos de Casa Árabe.

"Hoy ha dicho usted que la mayoría de los alumnos de Casa Árabe son españoles. Me acabo de enterar por usted de dónde son los alumnos de Casa Árabe. A mí no me preocupaba de dónde eran. Parece ser que a usted sí que le preocupa", ha lanzado.

La delegada ha pedido a la edil de Más Madrid que revise su discurso y ha remarcado que una cosa es el debate político y otra formular acusaciones "muy graves". "No tengo por qué escuchar ni de mí ni de mis compañeros determinadas acusaciones", ha concluido.

PATRIMONIO DICE QUE CASA ÁRABE FIGURA DE FORMA "CIRCUNSTANCIAL"

La situación de Casa Árabe también ha sido abordada durante la comisión en la pregunta formulada por Más Madrid, contestada por la directora general de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, Elena Hernando.

La directora general ha explicado que la ficha de los valores que motivaron la incorporación de Escuelas Aguirre --catalogado como Bien de Interés Cultural-- al Paisaje de la Luz menciona las diversas reformas posteriores y los usos que ha tenido el edificio desde el cierre del centro escolar en 1971. "En el último párrafo se informa de que el Ayuntamiento ha cedido el edificio para la Casa Árabe de Madrid", ha explicado.

No obstante, ha precisado que la ubicación de Casa Árabe se consigna en la ficha de forma "circunstancial", "no vinculada al valor patrimonial del edificio", del que se destacan sus características arquitectónicas.

La directora general ha recordado además que, conforme a la Convención de Patrimonio Mundial, se debe informar a la UNESCO de manera previa antes de llevar a cabo cualquier proyecto que pudiera afectar a los valores por los que el bien fue declarado Patrimonio Mundial. "El Ayuntamiento cumple con esta obligación", ha asegurado.