Gobierno de Almeida defiende que el cantón de Montecarmelo "se ajusta a la normativa" y es "imprescindible" ejecutarlo

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido que el cantón de limpieza de Montecarmelo "se ajusta a la normativa" y que su ejecución "es absolutamente imprescindible", después de la Justicia haya decretado la suspensión cautelar del cantón de limpieza proyectado en este barrio de la capital.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha confirmado que los servicios jurídicos municipales estudian recurrir el auto judicial que ordena la paralización de las obras hasta que haya sentencia firme, contra el que cabe recurso.

El delegado ha explicado que, tras conocer la resolución, el Ayuntamiento trasladó a la empresa concesionaria la orden de adoptar "las medidas de seguridad precisas" para suspender de forma inmediata los trabajos. "Hoy estarán trabajando y a lo mejor también mañana para garantizar esas condiciones de seguridad", ha indicado.

Carabante ha subrayado, no obstante, que la resolución judicial afecta únicamente a las medidas "cautelares" y no al fondo del procedimiento, a "la pieza nuclear", que todavía está pendiente de resolverse.

"Nosotros seguimos manteniendo el criterio del Ayuntamiento de Madrid. Ese cantón se ajusta a normativa desde el punto de vista de la gestión de residuos y también desde el punto de vista urbanístico y, por tanto, es conforme a derecho", ha sostenido.

En este sentido, ha insistido en que la infraestructura resulta "absolutamente imprescindible" para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de limpieza y reforzar el servicio en los distintos barrios de la capital.

"Necesitamos ampliar las instalaciones de los empleados de la limpieza para mejorar sus condiciones de seguridad y salud, la dignificación de su trabajo y también mejorar las condiciones de limpieza de todos los barrios", ha defendido.

Asimismo, Carabante ha reiterado que el proyecto fue modificado atendiendo a las demandas de los vecinos de Montecarmelo y que finalmente no incluirá ni tratamiento ni transferencia de residuos, ni taller mecánico, ni acopio de sal. "Se limitaba a unos vestuarios, a unos almacenes y a unas pequeñas oficinas", ha insistido.

El delegado ha avanzado además que, pese a la suspensión cautelar del cantón, continuarán las obras para ejecutar el nuevo parque en torno al cantón, presupuestado en 2,6 millones de euros para crear una nueva zona verde de 6,3 hectáreas con zonas estanciales y de ocio y un bosque mediterráneo con la plantación de más de 1.600 árboles.

"NO DICE QUE SE IMPOSIBILITE LA EJECUCIÓN DE UN CANTÓN"

Durante la misma rueda de prensa y preguntado por las referencias del auto judicial a una posible mala utilización de dinero público y a la "actitud errática" del Ayuntamiento, Carabante ha defendido que las cuestiones planteadas por los vecinos afectan a aspectos "urbanísticos y de procedimiento" que, en su opinión, "podrían ser subsanables".

"Por tanto, se podría ejecutar ese cantón y subsanar en el procedimiento, tanto urbanístico como normativo, las deficiencias que en su caso han señalado los vecinos. Lo que no dice es que se imposibilite la ejecución de un cantón. Lo que dice es que la tramitación administrativa, en su caso, no ha sido correcta", ha señalado.

Por ello, Carabante ha insistido en que no existiría un "despilfarro" o "un mal uso" de dinero público porque, según ha argumentado, el proyecto podría ejecutarse una vez corregidas las posibles deficiencias administrativas.

Finalmente, el delegado ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha pedido a los servicios jurídicos municipales que estudien la posibilidad de recurrir el auto judicial. "Cuando nos diga la letrada del servicio jurídico adoptaremos la decisión", ha concluido.