Gobierno de Almeida denuncia "cerraduras con pegamento y pintadas" en Espacios de Igualdad

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha denunciado "cerraduras con pegamento y pintadas" en Espacios de Igualdad durante este martes de 25N y ha preguntado a Más Madrid si condena estos hechos. "Igual que hay un derecho a la huelga, hay un derecho a trabajar", ha afirmado Fernández durante el Pleno de Cibeles.

Del mismo modo, ha preguntado a la bancada de los de Eduardo Rubiño si retiran la afirmación lanzada por la edil Carolina Elías en la última comisión del ramo en la que señaló que el PP "perpetúa la violencia machista" de manera "deliberada".

"Ya está bien de que nos digan que somos cómplices de la violencia machista. Este partido lucha contra la violencia de género. Y se lo digo claramente. Y más que ustedes, porque no ocultamos la violencia sexual del señor Íñigo Errejón, que es lo que hicieron ustedes. Ya está bien", ha lanzado el delegado.

En su turno, la concejala de Más Madrid Mar Barberán afeó a Fernández "rasgarse las vestiduras" con lo sucedido en la comisión cuando "reduce recursos, servicios". "Directa o indirectamente está perpetuando la violencia machista", ha reiterado.

Dice la edil que la red municipal se encuentra "infradotada, colapsada y saturada, con mujeres que tienen que esperar meses para la atención". Con todo ello, indice en que el Ayuntamiento de Madrid "está perpetuando la violencia machista".

"Cuando ustedes desmantelan los Espacios de Igualdad y eso supone menos prevención, menos detención, menos atención en etapa temprana para las mujeres que son víctimas de violencia machista, se perpetúa la violencia machista", ha señalado, para luego criticar los nuevos Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) "al dictado de Vox".

SIN DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Además, Barberán también ha recordado que el Pleno de Cibeles llega al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sin una declaración institucional.

En este sentido, ha criticado al Gobierno de Almeida por "culpar a la oposición" de que esto ocurra cuando es "por Vox". "Sabemos que es por Vox, pero la responsabilidad suya, es del Ayuntamiento. No nos ha llegado ningún borrador", ha señalado.