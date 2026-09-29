El Gobierno de Almeida mantiene el compromiso con la futura Casa de Campo del norte dentro del Bosque Metropolitano

(I-D) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, y el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, durante una sesión ordinaria del pleno municipal - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado que se mantiene el compromiso con la futura Casa de Campo del norte, aprobada por el Pleno de Cibeles en octubre de 2019 a partir de una proposición presentada por Vox,

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha descrito la Casa de Campo del norte como "la mayor apuesta verde en Madrid para las próximas generaciones".

Partió de un proyecto de Ecologistas en Acción de 1995, organización que convenció al Ayuntamiento del alcalde José María Álvarez del Manzano para su estudio, ha recordado el edil. La entonces concejala Esperanza Aguirre cerró la propuesta pero, ante el desarrollo del gran Parque de Juan Carlos I, este proyecto "va al cajón". Fue desempolvado por Alberto Ruiz-Gallardón, que lo incluye en su programa electoral de 2007.

"MANJA CAJONES"

Entonces lo tumbó la crisis económica y una canalización de esfuerzos en Madrid Río. "La Casa de Campo del norte vuelve al cajón. En ese momento yo dije, 'manda cajones'", ha bromeado Martínez Vidal. En todo caso, Carabante ha confirmado que el equipo de José Luis Martínez-Almeida "mantiene el compromiso de desarrollar esa Casa de Campo del norte".

El foco lo ha puesto en el Bosque Metropolitano, un proyecto a largo plazo y con el que vaticina "muchos problemas con las titularidades" pero en la confianza de que van a ser capaces de "establecer un proyecto a medio y largo plazo que sea apoyado por todos y cada uno de los propietarios y por todos y cada uno de los vecinos". "Pero no dude de que vamos a hacerlo", ha reiterado.

Ese ámbito supera las mil hectáreas, únicamente 25 del Ayuntamiento. Desde 2021 el Gobierno municipal ha ido analizando la titularidad de las hectáreas, con cientos de particulares que son propietarios. Tras el estudio de propiedad sobre la titularidad del suelo, el Ayuntamiento aprobó el Plan Especial del Bosque Metropolitano este 2026 incorporando esta infraestructura como Casa de Campo del norte.

Se sacó a información pública y desde entonces se han recibido 23 alegaciones y se han sumado once informes sectoriales estando pendiente el documento de evaluación ambiental por parte de la Comunidad de Madrid.

A lo que se une el desarrollo del Plan Estratégico Municipal, cuya aprobación está prevista inicialmente en el mes de febrero. En él "se va a incorporar el Bosque Metropolitano y, por tanto, la Casa de Campo del norte también como una infraestructura verde, como una estrategia a sumar dentro del plan".