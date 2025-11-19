El Gobierno analiza la viabilidad del Bus Vao en la A-5 entre Alcorcón y la capital

Obras de mejora de la seguridad vial y del transporte público en la A-5 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está analizando la viabilidad de crear un carril Bus Vao en la A-5 (Madrid-Extremadura), en el tramo comprendido entre Alcorcón y la capital.

El departamento que dirige Óscar Puente ha licitado por 4,16 millones de euros (IVA incluido) el contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de mejora de la seguridad vial y del transporte público de la autovía A-5.

En concreto, se refiere al tramo comprendido entre los kilómetros 9 y 14,200, en los términos municipales de Madrid y Alcorcón, y contempla también la mejora de la funcionalidad del enlace entre las autovías A-5, M-40 y la autopista A-5R.

En este marco, se incluye el estudio de "la necesidad y viabilidad" de la creación de un carril Bus Vao. "Se promoverán las actuaciones necesarias para dotar a la A-5 de carriles de uso reservado o preferente para el transporte público colectivo y para vehículos de alta ocupación (Bus-VAO) o de emisiones nulas, en función de las disponibilidades presupuestarias", según ha apuntado el Ministerio.

Con este proyecto, según el departamento de Óscar Puente, se busca resolver los problemas del corredor de la autovía del Suroeste desde su conexión con la autovía de circunvalación M-40 (el enlace con la A-5 y el enlace mediante el ramal A-5R) hasta el enlace de Alcorcón Centro. El presupuesto de las obras se estima en 132 millones de euros (IVA incluido).

En el mismo se contemplan mejoras funcionales en la A-5 y la A-5R para una mejor conectividad y la organización del tráfico en los enlaces entre la A-5 y la M-40, el enlace de San José de Valderas y el de Alcorcón Centro mediante nuevos ramales y la modificación de la configuración de los ya existentes. También se mejorará la accesibilidad al barrio de la Fortuna.

En el enlace de San José de Valderas se incluirá la modificación del ramal de acceso a la glorieta de Avenida América de Alcorcón, ajustando el trazado proyectado al tramo de vial anulado, de tal manera que se pueda evitar en la medida de lo posible nuevas expropiaciones.

Igualmente, en el proyecto se contempla estudiar la mejora de la permeabilidad peatonal entre ambas márgenes de la A-5, en el entorno del enlace de Alcorcón centro.

La viabilidad de las actuaciones contempladas tiene su origen en el anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la Autovía A-5, del Suroeste, entre los kilómetros 10 y 74, ya aprobado.

El Ministerio ha destacado que la autovía del Sureste A-5 es una carretera fundamental en la Red de Carreteras del Estado, puesto que sirve de unión entre Madrid y Lisboa, siendo un tramo básico de la Red Transeuropea de Transporte (E-90). Además, el tramo dentro de la provincia de Madrid "también es una infraestructura fundamental, que sirve a la movilidad diaria de miles de ciudadanos".