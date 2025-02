Gobierno anuncia que recurre al TC la norma que impide poner una placa como lugar de Memoria en la Real Casa de Correos

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este jueves que "en las próximas horas o días" el Ejecutivo central recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la norma madrileña que impide poner una placa en la Real Casa de Correos que la signifique como lugar de Memoria, porque considera que "imposibilita la aplicación" de la Ley de la Memoria Democrática.

Tras una rueda de prensa sobre una operación antidroga en el aeropuerto de Barajas, preguntado por este asunto por los periodistas, Martín ha lamentado que la Comunidad de Madrid haya rechazado la vía del diálogo previa a este recurso sobre la ley ómnibus aprobada por la Asamblea de Madrid en diciembre, que incluía una enmienda que señalaba que cualquier placa o distintivo que quiera colocarse con carácter permanente "que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia" requerirá "de la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad".

El Gobierno quiere colocar allí una placa que recuerde que este céntrico edificio situado en la Puerta del Sol albergó la Dirección General de Seguridad en la época franquista, y en la que en palabras del delegado "hubo torturas terribles que a día de hoy algunos ciudadanos recuerdan".

Martín ha señalado que es "fundamental que se cumplan las leyes". "La Comunidad de Madrid pudo presentar un recurso contra la Ley de Memoria Democrática y no lo hizo. Por eso queremos se cumpla esa ley y por eso es legítimo recurrir la norma madrileña que imposibilita el desarrollo de la ley estatal", ha apuntado.

El representante del Gobierno central en Madrid ha defendido la Ley de la Memoria Democrática para poner en valor la memoria, "que haya cosas que no se puedan volver a repetir". "No va contra nadie que la Real Casa de Correos sea lugar de Memoria, solo es la verdad. Es fundamental poner en valor ese recuerdo para que no se pueda volver a repetir", ha concluido.