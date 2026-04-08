El Gobierno de Ayuso, tras arrancar el juicio sobre mascarillas: "Sánchez está de corrupción hasta las cejas"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su partido están "de corrupción hasta las cejas".

Lo ha señalado el día en el que el Tribunal Supremo ha iniciado el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia.

Se trata, a juicio del consejero, del primer "gran juicio de corrupción del sanchismo" en el TS contra el exministro Ábalos y Koldo García, "señalados los dos en ese núcleo duro de la trama de contratos de mascarillas fraudulentos" en una investigación que ha puesto de manifiesto "la entrega de sobres en la propia calle Ferraz".

"Por tanto, Sánchez, su gobierno, su partido, como ha quedado evidenciado en la primera sesión, están de corrupción hasta las cejas y, desde luego, no habrá cortina de humo que sea capaz de cubrir todos los escándalos que han llegado desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con sus urnas de cartón en aquel Congreso del PSOE", ha señalado.

Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 noviembre, han sido trasladados en furgón policial desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), mientras que Aldama, el único de los tres en libertad, ha llegado al alto tribunal a pie junto a su abogado.