Gobierno de Ayuso cree que el cese de Antonio Hernández "no es suficiente": "Todo lo que toca el sanchismo lo corrompe"

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que el cese de Antonio Hernández, mano derecha de Francisco Salazar durante su etapa en Moncloa por las acusaciones de acoso sexual, "no es suficiente" y ha asegurado que "todo lo que toca el sanchismo lo corrompe y lo destruye".

En la rueda de prensa superior al Consejo de Gobierno, el consejero ha criticado que Salazar "acosara presuntamente a mujeres" en el Palacio de La Moncloa "con total impunidad". "Un nuevo escándalo que el que se domina gobierno feminista permitió, amparó y tapó", ha valorado.

Considera, por ello, que el cese de Hernández "no es suficiente" en un Gobierno que se "autodenomina feminista" y que es el que "más daño ha hecho a las mujeres en la historia de la democracia".

"Está la ley de 'sólo sí es sí' que sacó a la calle a cientos de violadores y de agresores sexuales, los fallos en las pulseras antimaltrato que dejó desprovistas a muchísimas mujeres víctimas de violencia y las juergas también con prostitutas de dirigentes del PSOE", ha reprochado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este miércoles el cese de Antonio Hernández de su cargo como director del departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Se trata de un cese consensuado entre Moncloa y el ahora exmiembro del Gabinete de Sánchez, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press, que también han precisado que Hernández, desde que tuvo conocimiento de la situación del exasesor, "entendió que no era sostenible" mantenerse en su cargo.