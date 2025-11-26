Gobierno de Ayuso cree que nueva fiscal tiene por delante "un gran trabajo" para "recuperar prestigio" de la institución

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tiene por delante "un gran trabajo" para "recuperar el prestigio" de la institución.

"De ella dependerá también que se le dé esa apariencia de independencia. Todo esto que no se nos olvide, este proceso de renovación dentro de la Fiscalía General del Estado, nace porque ha habido un fiscal general que fue utilizado por el propio Sánchez", ha señalado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras la inhabilitación de Álvaro García Ortiz.

Así, ha recordado que la actuación del fiscal fue para "atacar a un rival político" ya que el fiscal "se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados por saltarse la ley que juró proteger y por eso ha sido inhabilitado y por eso ha sido condenado".

"Pero es que inhabilitado también de facto ha sido el propio Sánchez, que es el que le propuso, que es el que le nombró y por eso yo creo que el señor Sánchez no está legitimado para nombrar a un fiscal general del Estado que ofrezca un mínimo de apariencia de independencia", ha insistido García Martín, quien ha subrayado que Sánchez quiere "asaltar todas y cada una de las instituciones".

En la misma línea, el consejero de Presidencia ha subrayado que esta misma semana otra vez "el sanchismo vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados, en el marco de la vista sobre la libertad del exasesor ministerial Koldo García.

"Nadie se puede creer a estas alturas que el número uno no sabía lo que hacía el número dos o que el número uno no sabía lo que hacía aquel que le conducía precisamente dicho literalmente a los pactos de la vergüenza con Bildu", ha reprochado.