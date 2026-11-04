Gobierno de Ayuso cree que víctimas "se merecen más" que dimisión de Puente y exige a Sánchez que no use "cortafuegos"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que las víctimas de los accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba) "se merecen más" que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no lo utilice de "cortafuegos".

"La asunción de responsabilidades, desde luego, no termina con la dimisión del ministro Puente, porque el que nombró a un ministro que estuvo más ocupado de las redes sociales que de gestionar un ministerio fue Sánchez", ha afirmado el portavoz del Gobierno regional tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Así, ha insistido que el que nombró al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a Koldo Gsrcía como Consejo de Administración de Renfe "fue precisamente Sánchez".

"Y por tanto las 115 víctimas mortales de los dos trágicos accidentes pues se merecen algo más que esta dimisión, se merecen una investigación, se merecen que se tomen medidas urgentes y desde luego que el Gobierno no trate de cerrar este asunto con la dimisión de un ministro", ha defendido.

A la vez, García Martín ha pedido que tanto la salida de Puente como el nombramiento de Carlos Cuerpo como ministro de Transportes no sirve de "cortafuegos de Pedro Sánchez", que insiste que es "el máximo responsable".