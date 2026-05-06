Gobierno de Ayuso critica el intento de la izquierda de "empatar" con un asunto "fabricado" contra su jefe de Gabinete

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles el intento de la izquierda de tratar de "empatar" con un asunto "fabricado" contra Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el marco de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en calidad de investigado ante la jueza de Instrucción número 25 de Madrid por una denuncia del PSOE en relación a la supuesta difusión de datos personales de dos periodistas de 'El País' que trabajaban en el caso de Alberto González Amador, pareja de la dirigente madrileña.

El consejero portavoz ha subrayado que este asunto ya había sido archivado previamente por la Agencia de Protección de Datos porque "no había habido ningún tipo de revelación de datos personales" y "muchísimo menos había habido algún tipo de vulneración".

Sin embargo, ha censurado que la izquierda lo que trata de es usar "este asunto fabricado" para tratar de "tapar o empatar" con el caso del que fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que "sí fue condenado por revelación de secretos y por saltarse la ley que juró proteger".