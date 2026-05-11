Gobierno de Ayuso se defiende de críticas por México y señala que viajes institucionales los pagan administraciones

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras el Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha defendido el viaje institucional que realizó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a México --y que canceló por el "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum--, y ha subrayado que los viajes institucionales al extranjero los pagan siempre las administraciones correspondientes.

En declaraciones a los periodistas de Alcalá de Henares, y después de que el pasado viernes desde la Comunidad acusaran a Sheinbaum de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Díaz Ayuso, el portavoz de Gobierno madrileño ha asegurado que desde que la presidenta pisó el país, la izquierda y la propia presidenta de México no hicieron "otra cosa que tratar de boicotear todos y cada uno" de los actos.

En concreto, ha censurado que se llegara al punto de "impedir la participación" de Díaz Ayuso en los Premios Platino, unos galardones que precisamente querían poner en valor "lo mucho que une" a España y México.

"Pero la izquierda y la ultraizquierda han preferido cercenar la libertad, en este caso, de una presidenta como es Isabel Díaz Ayuso, porque le molesta, porque le molesta que le sitúe frente al espejo y a la presidenta de México no le gusta lo que ve, que es una presidenta con vocación de autócrata", ha aseverado García Martín.

Sobre las críticas del coste de este viaje para los madrileños, ha defendido que "cualquier viaje internacional que realiza cualquier miembro de cualquier gobierno pues se paga con cargo a los presupuestos correspondientes".

Como ejemplo, ha puesto el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China. "Entiendo que lo habrá pagado con los fondos previstos para ese tipo de viajes en los Presupuestos Generales del Estado", ha aseverado, si bien considera que es una "pregunta absurda" porque todos los viajes son "sufragados por los presupuestos de cada institución".

En la misma línea, ha criticado que la izquierda española se haya situado de nuevo "más cerca de regímenes populistas, comunistas y autocráticos" y ha señalado que la presidenta madrileña seguirá "saliendo al exterior para poder mostrar al mundo las fortalezas de una región como Madrid".

"El hecho de que Madrid esté captando en el año 2024 el 70% y en el año 2025 el 50% de toda la inversión extranjera no es fruto de la casualidad, es fruto precisamente de las políticas liberales, de las políticas económicas y de la agenda internacional de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid", ha reivindicado, a la vez que ha expresado que están "muy orgulloso" de la agenda internacional de Díaz Ayuso y lo "bueno" que aporta luego a la región.