El Gobierno de Ayuso estudia todos los recursos legales contra un modelo de financiación que "perjudica" a madrileños

Entrevista a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que estudia todos los recursos legales para "impedir" la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que considera que "perjudica" a los madrileños.

Así ha reaccionado este viernes ante los medios de comunicación la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha cargado contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "difamar" y "mentir" contra Madrid al decir que está haciendo dumping fiscal.

"Está perjudicando a los madrileños porque con los impuestos de los madrileños se va a tener que aportar más recursos para financiar toda esta fiesta independentista y todo este nuevo sistema que a los que más benefician fundamentalmente es a los independentistas", ha censurado desde la sede de su Consejería.

Según el Ministerio de Hacienda, la Comunidad de Madrid incrementaría en 2.555 millones de euros sus recursos en 2027 y se situaría como la cuarta región que más crecería sobre el modelo actual, tras Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.