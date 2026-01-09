El Gobierno de Ayuso estudia todos los recursos legales contra un modelo de financiación que "perjudica" a madrileños

"Todo este nuevo sistema beneficia fundamentalmente a los independentistas", avisa

Entrevista a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Actualizado: viernes, 9 enero 2026 14:42
   MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que estudia todos los recursos legales para "impedir" la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que considera que "perjudica" a los madrileños.

   Así ha reaccionado este viernes ante los medios de comunicación la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha cargado contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "difamar" y "mentir" contra Madrid al decir que está haciendo dumping fiscal.

   "Está perjudicando a los madrileños porque con los impuestos de los madrileños se va a tener que aportar más recursos para financiar toda esta fiesta independentista y todo este nuevo sistema que a los que más benefician fundamentalmente es a los independentistas", ha censurado desde la sede de su Consejería.

   Según el Ministerio de Hacienda, la Comunidad de Madrid incrementaría en 2.555 millones de euros sus recursos en 2027 y se situaría como la cuarta región que más crecería sobre el modelo actual, tras Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

