La Comunidad incrementaría 2.555 millones en 2027 con el nuevo modelo de financiación, la cuarta región que más crecería

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid incrementaría en 2.555 millones de euros sus recursos en 2027 con la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respecto al modelo vigente.

De esta forma, la Comunidad de Madrid se situaría como la cuarta región que más crecería sobre el modelo actual, tras Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Según ha detallado la ministra en rueda de prensa, Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027 y la Comunidad Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones.

Tras Madrid está Castilla-La Mancha, que pertenece a las regiones infrafinanciadas, que recibiría 1.248 millones, y Murcia, también en ese listado, con 1.188 millones de euros más el año que viene en base a este nuevo sistema de financiación autonómica.

Tras estas comunidades se sitúan Aragón (629 millones); Canarias (611 millones); Galicia (587 millones); Baleares (412 millones); CyL (271 millones); Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones).

En otro lado están Extremadura, con un incremento de 216 millones de euros, y Cantabria, con 46 millones. Ambas comunidades también son beneficiadas porque el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del 'statu quo' están por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.