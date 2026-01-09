Almeida advierte de que el nuevo sistema de financiación autonómica "quiebra el principio de solidaridad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y las concejalas de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, visita las obras de Parque Ventas - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero --incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%-- "quiebra el principio de solidaridad".

"Si se aplica el principio de ordinalidad, las que más capacidad económica tenemos, en teoría, más recibiremos. Y eso es la quiebra de la solidaridad", ha avisado desde las obras de Parque Ventas, donde ha insistido en que "las comunidades autónomas más ricas recibirán más recursos proporcionalmente que las que tienen más necesidades".

Para Almeida, desde el Gobierno "podrán esconderlo y podrán vestirlo como lo quieran vestir, podrán decir que se va a tener más participación en el IRPF o en el IVA pero de lo que no hay ninguna duda es que el elemento clave es el principio de ordinalidad, que es que es tú das tanto al sistema, tú recibes lo mismo".

"Eso quiere decir que Cataluña va a ser no donante al sistema sino que va a recibir exactamente lo mismo, algo que puede ir en perjuicio de las comunidades autónomas que tienen más necesidades, que necesitan más recursos y, por tanto, más políticas de equilibrio", ha continuado.

El madrileño ha reiterado que "si no hay una transferencia de recursos de las comunidades autónomas con mayor capacidad económica a las comunidades autónomas con menor capacidad y más necesidades de solidaridad interterritorial, entonces se tiene un problema de quiebra de la solidaridad y del equilibrio".

Y Madrid, "como motor económico de España, lo que quiere es que al conjunto de España le vaya bien y que a todas las comunidades autónomas y, especialmente a las que más necesidades tienen, les vaya bien".

Esa es la razón por la que Madrid "no se queja de la situación actual en la que el 70% de los fondos de solidaridad interterritorial vienen de la Comunidad". "No nos habrán oído nunca una queja respecto de eso. Lo que si no se irán es una queja de aquel sistema que quiebra y lo que hace es beneficiar a Cataluña diciéndole 'si tú tanto aportas, tanto recibes' porque eso quiere decir que las que menos tienen menos van a recibir", ha remarcado.