El Gobierno de Ayuso exige a Interior brindar de "medios suficientes" a la Policía y "aclarar" el uso de gas lacrimógeno

Archivo - Manifestantes y policías durante los altercados al término de la manifestación por el derecho a la vivienda, en el Palau de Les Arts, a 3 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno que brinde de "medios suficientes" a los policías y que "aclare" la situación al respecto del uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes.

Interior ha confirmado este viernes que ha ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional que modifique el protocolo interno de uso de gas lacrimógeno para prohibir el uso de este material de defensa policial. No obstante, en los dispositivos de orden público podrá seguir usando los artificios ATL, botes que generan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo".

En este contexto, el también portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha exigido que se brinde a la Policía Nacional y la Guardia Civil de los "medios suficientes" para que pueda "hacer su trabajo" e "imponer la ley y orden en las calles". "Estamos convencidos de que siempre se va a utilizar esos medios que se le proporcione de manera proporcional", ha añadido.

"Le pido al Ministerio que aclare cuanto antes esta situación y sobre todo que dote de medios necesarios y suficientes a la Policía y a la Guardia Civil para que haga su trabajo y para que, desde luego, puedan garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, que es lo que sabe hacer y muy bien", ha remachado el consejero.