Gobierno de Ayuso insiste en que González Amador "no tiene relación" con Comunidad y "no valora" decisiones judiciales

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido en que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "no tiene ningún tipo de relación" con el Gobierno regional y ha indicado que "no valora" las decisiones judiciales.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid haya admitido a trámite un recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del instructor de rechazar la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar información tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social en la investigación que afecta a Alberto González Amador.

"Nosotros no valoramos las decisiones judiciales que pueda o no adoptar un juez. Eso está en el marco de sus competencias y, sobre todo, sobre una persona que no tiene ningún tipo de relación relación laboral ni contractual con la Comunidad de Madrid. Ni la ha tenido ni la tiene en ningún caso, ni en ningún momento", ha insistido.

Así, ha subrayado que es una persona que se está defendiendo "por sus propios medios" y ha vuelto a aludir a la "operación de Estado" contra la presidenta madrileña "utilizando la propia Fiscalía General del Estado".