Gobierno de Ayuso llevará al TS la regularización de migrantes por "afectar gravemente" a la prestación de servicios

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado este miércoles que la Comunidad de Madrid ya está trabajando en la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por una regularización de migrantes impulsada por el Gobierno central que "afecta gravemente" a la prestación de los servicios públicos regionales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha criticado que el Gobierno de la nación no sepa "a cuántas personas puede afectar", lo que considera que es "un caos en la política migratoria", y que ahora "se agrava" con esta regularización.

"Se va a traducir en riesgo de quiebra de la convivencia en nuestro país, en una saturación y desgüace por parte de los servicios públicos y un efecto llamada, por tanto más negocio para las mafias que ya sitúan a nuestro país como uno de los paraísos de la inmigración", ha denunciado el consejero.

Además, ha reprochado que el propio Gobierno "no sabe, no contesta y no explica" las cifras ya que "unos ministerios contradicen a otros", por lo que ha afirmado que no saben cuántos inmigrantes se podrán beneficiar de este proceso en la región. Es por ello que considera que esta medida es "irresponsable".