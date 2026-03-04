Gobierno de Ayuso nombra a nuevos directores generales de Universidades, Primaria y ESO tras la salida de Viciana

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha nombrado este miércoles a los nuevos directores generales de Universidades; Infantil, Primaria y Especial y Educación Secundaria y Formación Profesional, en el marco de la reconfiguración de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tras el cese del exconsejero Emilio Viciana.

Así lo ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Los cambios se producen después de la llegada de la nueva consejera Mercedes Zarzalejo, que ha impulsado entre sus primeras acciones un acuerdo con los rectores para la financiación de las universidades por el que obtendrán 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031.

En concreto se ha nombrado como directora general de Universidades a María de los Ángeles Fernández de Sevilla Vellón; como director general de Educación Infantil, Primaria y Especial a José Ignacio Martín Blasco; y como director de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial a Jesús Manso Ayuso.

Estos nombramientos se suman al de Enrique Baquedano Pérez como director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y a Tomás Usán Más como director general de Infraestructuras de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid cesó hace dos semanas a los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, tras la salida de Viciana.