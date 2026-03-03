Ayuso acuerda con las seis universidades públicas 14.800 millones de financiación hasta 2031

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , con rectores durante la inauguración de la 1ª edición de los cursos de verano CEU-María Cristina, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España) - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) el nuevo modelo de financiación plurianual elaborado por el Gobierno regional, por el que obtendrán 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031.

Así lo ha dado a conocer la dirigente autonómica desde la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, donde ha informado de que el nuevo texto dota a las universidades de los recursos necesarios para que puedan desarrollar una planificación estratégica y plurianual de crecimiento, inversiones y servicios.

En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.

De los casi 14.800 millones de financiación previstos hasta 2031, un total de 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos, siendo la primera vez en la historia que las universidades cuenten con una propuesta de financiación plurianual.

