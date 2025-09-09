Gobierno de Ayuso pide al Ejecutivo central que garantice la seguridad en la Vuelta: "La imagen de España está en juego"

Archivo - Pablo Castrillo vencedor de la etapa 12 de La Vuelta 2024 - LA VUELTA - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido al Gobierno de España que garantice la seguridad en la Vuelta Ciclista ya que ha asegurado que "la imagen de España en juego".

"Lo que exigimos al Ministerio de Interior y a la Delegación del Gobierno en Madrid es que garantice la seguridad no solo de los corredores sino también de todos los espectadores que en las dos etapas que discurren por Madrid, que además son dos etapas muy importantes", ha afirmado en declaraciones a los periodistas tras las protestas que propalestinas por la participación del equipo israelí en otras partes del país.

Así, García Martín ha recordado que se trata de una competición internacional que se debería desarrollar "sin mayores problemas" porque también "está en juego" la imagen de España

"La verdad que son lamentables las imágenes que estamos viendo y por eso nos gustaría mayor contundencia y, sobre todo, que se garantice la seguridad por más medios con más Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado a disposición", ha pedido.