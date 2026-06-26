Gobierno de Ayuso replica a Mónica García que es ella la que "nunca ha querido a Madrid" y confronta con los madrileños

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado este viernes que la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, "nunca ha querido a Madrid" ni "nunca ha dejado de confrontar con los madrileños" y ha criticado que su formación sea "pagafantas" del Gobierno "corrupto" de Pedro Sánchez.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en la sede de la Consejería de Vivienda al ser preguntado por unas palabras de Mónica García en las que ha defendido que "nunca ha dejado de enfrentarse" con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cuyo modelo político ha calificado de "sálvese quien pueda, trumpista y victimización".

"La ministra no ha dejado de confrontar en realidad con los madrileños. Nunca ha querido a una región como Madrid. No se creyó esta región ni cuando era portavoz en la Asamblea de Madrid y mucho menos ahora siendo la peor ministra de la historia de nuestro país", ha remarcado el consejero.

Unas palabras que, según ha dicho, no sorprenden en el Gobierno regional y que responden, en su opinión, a un intento "para tratar de tapar las corruptelas del Gobierno del que ellos forman parte".

El también portavoz del Gobierno regional ha definido a Mónica García como una ministra "incapaz" de gestionar su cartera o, previamente, de llegar a la Asamblea "una sola propuesta, un solo proyecto ilusionante para esta región".

"Tenemos a una ministra incapaz en un partido que también es incapaz y que por otra parte se comportan, como siempre, como los pagafantas del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez", ha zanjado.