Gobierno de Ayuso tilda de "lamentable" que el TS tenga que recurrir a Google para recuperar correos del fiscal general

Se pregunta a quién incriminaban los mensajes e insiste en la "operación de Estado" contra la presidenta

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este lunes de "lamentable" que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado haya dictado una comisión rogatoria para pedir a Whatsapp y a Google que aporte datos de las cuentas de usuario del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Es lamentable que un juez tenga que pedirle tanto a Google como a WhatsApp que traten de ayudarle a reconstruir las pruebas que el propio fiscal general del Estado presuntamente ha destruido", ha criticado el también portavoz del Gobierno regional ante los periodistas desde la Real Casa de Postas.

Así, ha reprochado que el fiscal general del Estado, que se presume que tiene que colaborar con la justicia y proteger la ley, presuntamente haya "borrado mensajes y llamadas", además de cambiarse de terminal.

"La pregunta es a quién incriminaban esos mensajes que apuntan directamente al Palacio de la Moncloa, que apuntan directamente a esa operación de estado que se ha orquestado desde el Palacio de la Moncloa para tratar de desgastar a un rival político, en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso", ha afirmado el consejero.

Por ello, ha insistido en que la situación del fiscal general es "insoportable" y ha subrayado que tiene que aportar pruebas "cuanto antes", además de volver a exigir su dimisión.

En la misma línea, ha cargado contra un Gobierno que "no ha tenido ningún problema en movilizar todos los resortes del estado para desproteger a los ciudadanos y, en este caso, para utilizarlos de forma partidista para atacar a la presidenta". "Este Gobierno no puede continuar un minuto más, el fiscal general del Estado no puede continuar un minuto más", ha valorado.