Gobierno de Ayuso tilda de "política" la huelga en universidades e insiste en que cuentan con financiación "histórica"

Numerosas personas durante una concentración conjunta con Universidades de huelguistas de la educación, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este miércoles de "política" la huelga que ha arrancado este miércoles en las seis universidades públicas de la región y ha insistido en que los centros cuentan con una financiación que es "histórica".

Lo ha señalado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el día en que las universidades madrileñas arrancan se unen al resto de profesorado en huelga indefinida en la región contra la "asfixia económica" que denuncian que sufren por parte del Gobierno regional y por el incremento de la "represión" en los campus.

García Martín ha subrayado que se ha hablado "con todos y cada uno" de los rectos de la Comunidad de Madrid, con los que alcanzaron un acuerdo de financiación plurianual de 14.800 millones de euros, que contaba con el apoyo de "absolutamente todas las universidades".

"El presupuesto para el año 2027 crece de manera muy importante. Estamos hablando de 1.420 millones de euros, es decir, un crecimiento del 14,6 millones de euros. Por tanto, estos datos responden perfectamente a que esto es una huelga política y lógicamente no es una huelga por la financiación", ha defendido el consejero, quien ha insistido en que la misma está "en máximos históricos".