Archivo - Archivo.- Varias personas compran billetes en una estación de Metro de Móstoles Central - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tildado de "imprudente" que el Ejecutivo central no haya comunicado a las comunidades autónomas si mantendrá las bonificaciones al transporte público a partir del 1 de enero del próximo año.

Durante una visita a las obras del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, ha explicado que "a día de hoy" el Gobierno regional no tiene "noticia" de que se vayan a mantener o no esas bonificaciones.

"Parece sorprendente que con tantos consejos de ministros extraordinarios que está habiendo, cuatro en fechas electorales, con un Gobierno prácticamente en funciones, no se haya tenido en cuenta esa medida que tanto beneficia a los ciudadanos en el uso del transporte público", ha denunciado.

En este sentido, ha recordado que las comunidades están tramitando ya los presupuestos de cara a 2027, no como el Gobierno central, con una prórroga desde 2023, para censurar que no dispongan de información sobre si va a existir financiación estatal para financiar esa bonificación en el sistema de transporte.

"Es ciertamente una actuación imprudente por parte del Gobierno de España", ha reiterado el consejero, que en cualquier caso ha indicado que la Comunidad "tomará las decisiones oportunas en relación a su presupuesto".

Así, ha indicado que se adoptarán "las modificaciones presupuestarias que hubiera que hacer para entender cómo se va a resolver la cuestión de la financiación del sistema de transporte del próximo ejercicio".