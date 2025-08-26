El Gobierno declara zonas 'catastróficas' en siete municipios de la Comunidad de Madrid por los incendios de este verano

Varias vacas rodean el árbol 'milagro', a 17 de agosto de 2025, en Soto de Viñuelas, Tres Cantos, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 26 de agosto, y a propuesta del Ministerio del Interior, la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en siete municipios de la Comunidad de Madrid en los que se han registrado incendios forestales con situación operativa 1 o 2 este verano, entre el pasado mes de junio y el actual de agosto.

En concreto, se trata de las zonas afectadas por los incendios originados en Villa del Prado, el pasado 30 de junio, Navalcarnero (17 de julio), Colmenar Viejo (21 de julio), Zarzalejo (28 de julio), Valdemaqueda (8 de agosto) y el incendio de Tres Cantos del pasado 11 de agosto, según la información difundida por el Gobierno.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado que el Ejecutivo adopta esta medida "permite activar las ayudas que irán contribuyendo a paliar los daños personales o materiales" ocasionados por los incendios, cuando todavía "está activa la emergencia". "El Gobierno responde con todos sus medios y en tiempo récord", ha señalado Martín en declaraciones remitidas a la prensa.

En este sentido, ha recordado que todavía hay grandes incendios forestales activos en España y ha hecho un llamamiento a la precaución en la Comunidad de Madrid, al encontrarse nuevamente en situación de riesgo extremo de incendio forestal. "Debemos extremar la precaución y la prudencia ciudadana y también continuar reclamando la mayor colaboración", ha subrayado.

Además, el Ejecutivo ha habilitado este martes el procedimiento para que todos los damnificados por las 121 emergencias de protección civil registradas en España desde el pasado 24 de junio soliciten las ayudas de distinto tipo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de 121 emergencias de protección civil, de las que 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 ó 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

Los siete avisos restantes corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia.

INCENDIOS

En el caso de los incendios, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge las tres graves oleadas de grandes incendios forestales que, con diversa intensidad y gravedad, se han registrado en España en los últimos dos meses.

La primera tuvo lugar a finales de junio, cuando se produjeron diversos incendios forestales en Alicante, Madrid, Toledo, Sevilla --en El Garrobo-- y Valencia, todos ellos con situación operativa 1, lo que supuso la activación de los planes de las comunidades autónomas afectadas de sus planes de prevención y lucha contra incendios.

La segunda ola de incendios comenzó el 7 de julio con la comunicación del incendio en la provincia de Tarragona, en situación operativa 2, que deparó la muerte de una persona, seis más heridas y confinamientos de poblaciones. A partir del 11 de julio, se comunicaron al Cenem incendios en Cádiz --en Algeciras--, Ciudad Real, Toledo y Valencia.

La situación empeoró a partir del 17 de julio y los incendios aparecieron también en Alicante, Ávila y Madrid. El 19 de julio, el Cenem recibió alertas de incendio en Badajoz y Valladolid, y el 20 de julio se sumaron emergencias en Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba --Castillo de Albaida--, Islas Balears, La Rioja, León, Ourense, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Teruel.

La tercera y más destructiva ola de incendios comenzó el 8 de agosto con la comunicación de incendios forestales en San Bartolomé de Pinares (Ávila) y Brazatortas (Ciudad Real). Desde esa fecha, nuevas emergencias surgen en León, Navarra, Ourense y Zamora.

El 11 de agosto, nueve incendios en situación operativa 2, de intensa gravedad, en Cáceres, Cádiz --en Tarifa--, León, Madrid, Ourense, Toledo y Zamora impulsan a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a declarar, en la madrugada del 12 de agosto, la Fase 1 de Preemergencia del Plan Nacional Estatal de Emergencias para coordinar la puesta a disposición de todos los medios estatales a las comunidades autónomas afectadas por los fuegos.

El 12 de agosto, el Cenem recibió aviso de once incendios más, de la máxima gravedad, y Asturias y Huelva se sumaron a la lista de provincias afectadas. Desde entonces, los grandes incendios se suceden, afectando sobre todo a las comunidades de Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura, y 15 de ellos siguen activos en la actualidad.

AYUDAS

Desde el Gobierno han subrayado que, como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en especial ocho personas fallecidas y un número todavía por cuantificar de heridos, así como destrucciones graves en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que "justifican la intervención de la Administración General del Estado por el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales".

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil, según han precisado desde el Gobierno.