Gobierno incorporará 160 posiciones eléctricas en Comunidad para garantizar crecimiento industrial y nuevos desarrollos

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central tiene previsto incorporar 160 nuevas posiciones eléctricas en la Comunidad de Madrid hasta 2030, fundamentalmente en apoyo de las redes de distribución, para garantizar el desarrollo de suelo industrial y la construcción de nueva vivienda.

Así figura en la propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030 elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con una inversión prevista de 13.600 millones de euros en todo el país.

La propuesta, cuya fase de consulta se prolongará hasta el próximo 16 de noviembre, se orienta a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), otorgando prioridad a los proyectos industriales, indicó el Ministerio.

Según datos del Gobierno, actualmente los proyectos con acceso y conexión en tramitación en la Comunidad de Madrid suman casi 6 GW de nueva potencia, lo que más que duplicaría la demanda actual de la región (4,8 GW) en cinco años.

En este contexto, el enfoque del Ministerio busca "acompasar el crecimiento con la madurez real de los proyectos, priorizando aquellos firmes y viables", han apuntado fuentes gubernamentales. Así, la planificación contempla el refuerzo de los grandes corredores eléctricos que conectan la Comunidad de Madrid con el resto del sistema nacional con el objetivo de "mejorar la potencia disponible y optimizar la gestión de los flujos energéticos dentro del territorio".

Sobre esta base, el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea una propuesta que "atiende las necesidades industriales y residenciales de la Comunidad de Madrid, asegurando el suministro eléctrico necesario para su crecimiento y su liderazgo económico".

En el horizonte posterior a 2030, se incluyen actuaciones destinadas a facilitar el suministro a los principales desarrollos de vivienda del sureste (Los Cerros, Los Berrocales y Valdecarros), del sudoeste (Retamar de la Huerta y Villaviciosa de Odón) y del este (Los Espinillos). En cualquier caso, el suministro está asegurado ya que se actualizará su estado en función de su nivel de desarrollo actual y del resultado de las alegaciones, han apuntado las mismas fuentes.

Desde el Gobierno se ha recalcado que las demandas específicas de la región "han sido incorporadas" en esta propuesta y se garantiza la cobertura de las nuevas necesidades derivadas del desarrollo urbano y del impulso industrial, en el marco, según las mismas fuentes, de su "compromiso claro" con el desarrollo de la región y con la respuesta energética a las nuevas zonas de expansión metropolitana.

Asimismo, las mismas fuentes han destacado que "por primera vez" las Comunidades Autónomas, entre ellas Madrid, han participado "activamente" antes de la fase de audiencia pública, asegurando así que las necesidades regionales "estén plenamente consideradas en el documento inicial".

LA ADVERTENCIA DE LA COMUNIDAD

La Comunidad de Madrid ya ha expresado su desacuerdo con la planificación del Gobierno central ante la posibilidad de que pudiera ir en detrimento de la construcción de hasta 60.000 viviendas en el sureste de la región. Este asunto llevó al consejero a reunirse con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ante quien reconoció las preocupaciones de la región y avisó de alegaciones.

Más allá de la construcción de estas miles de viviendas que podrían verse amenazadas, se hace especial hincapié en los Centros de Procesamiento de Datos (CPD). La Comunidad de Madrid ya tenía acordado algunos proyectos, de los que en torno a una veintena no podrán llevarse a cabo debido a las limitaciones de suministro que prevé el Gobierno central porque, según el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, no son su prioridad.

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN

En esta nueva planificación, se prioriza atender las necesidades de los proyectos que quieren materializarse para consumir la energía limpia y competitiva del país, y aprovechar las oportunidades industriales, laborales, económicas y sociales de la transición energética. La vigente planificación considera dos gigavatios (GW) de demanda, mientras que esta propuesta plantea atender a más de 27 GW.

En concreto, el mayor volumen de inversión, un 25% del total, corresponderá a la partida para el refuerzo de la red con objeto de alojar los nuevos flujos derivados de la electrificación e integración de renovables, mientras que el capítulo de enlaces supondrá el 23% y el conjunto de actuaciones necesarias para dar apoyo a la red de distribución y conectar los nuevos consumos a la red de transporte asociados a la electrificación y digitalización de la sociedad, representará un 16%.

De esta manera, un 65% del total de la inversión -unos 8.840 millones de euros- se plantea para tres partidas principales como son las de reforzar las redes para absorber nuevos flujos derivados de la mayor electrificación y la integración de renovables, aumentar la cohesión territorial con nuevos enlaces entre sistemas, y actuaciones para dar apoyo a la red de distribución y conectar nuevos consumos en la red de transporte.