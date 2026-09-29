Gobierno municipal advierte de daños en 37 escuelas infantiles y PSOE le acusa de señalar "falsamente" a las educadoras

Archivo - Manifestantes portan pancarta con lema 'Si ya no es BUP y COU ¿por qué guardería? Repite: escuela infantil' durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha advertido que 37 escuelas infantiles de 17 distritos de la capital han sufrido daños y que algunas de ellas no han podido abrir este lunes mientras continúa la huelga indefinida de las educadoras y con un paro en el horizonte en la educación pública madrileña a partir del 14 de octubre.

Ha sido en el Pleno de Cibeles, donde Fernández ha afirmado que algunas escuelas infantiles no pudieron abrir el lunes y ha descrito "cerraduras con palillos, silicona y pegamento", "pintadas" y "telefonillos dañados".

También ha asegurado que no se respetaron los servicios mínimos durante la misma jornada "y por tanto no se prestó el servicio". "¿Están de acuerdo con que 37 escuelas en 17 distritos fueran vandalizadas?", ha preguntado a la bancada de Más Madrid y PSOE, grupos que secundan a las trabajadoras, en huelga desde el pasado mes de abril.

Fernández se ha preguntado además si se trata de "una huelga política". ¿Qué tiene que ver las escuelas infantiles con las banderas palestinas, con los desahucios y hasta con las acampadas en Sol? La culpa de todo la tiene el Partido Popular", ha ironizado.

Por su parte, la concejala del Grupo Municipal Socialista María Caso ha respondido que "claro que lo es". "Es una respuesta política a otra acción política, la suya, la de asfixiar a la educación. Es una huelga en defensa propia", ha afirmado, no sin antes instar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a abrir "hoy mismo" una mesa de negociación con las educadoras que continúan con la protesta pese a sus ingresos de "600, 800 euros" y "condiciones imposibles".

La socialista se ha dirigido directamente a Fernández, a quien ha acusado de atribuir "falsamente de cosas muy graves" a las educadoras. "Sé que ustedes ahora van a intentar despreciar esta huelga (en referencia al paro previsto en la educación pública madrileña) como llevan mucho tiempo despreciándolas a ellas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que entre el profesorado, el alumnado y las familias, en esta huelga en defensa propia, nos jugamos el futuro millones de madrileños y madrileñas", ha subrayado.

Durante la sesión se han escuchado gritos desde la tribuna de invitados, entre cuyo público se encontraban educadoras en huelga, desalojadas finalmente por el presidente del Pleno, Borja Fanjul.