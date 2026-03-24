El Gobierno municipal aprueba en solitario la ordenanza de Movilidad, que amplía zona SER y da luz verde a vehículos A

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declara - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los votos en solitario del PP, pese al 'no' en bloque de la oposición, han aprobado la ordenanza de Movilidad Sostenible, que amplía las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), consolida las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que, entre las novedades, autorizará de manera temporal la circulación de vehículos A empadronados en la ciudad mientras se cumpla con la directiva de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno (NO2).

El visto bueno a la ordenanza llega cuando se cumple un año y medio desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara parte del texto aprobado en 2021. Han sido 110 las alegaciones presentadas, dos enmiendas a la totalidad (Más Madrid y Vox) y seis enmiendas parciales del PSOE.

"Madrid es un modelo de éxito en movilidad sostenible porque hemos sido capaces a lo largo de los últimos años de conciliar las necesidades de movilidad de una ciudad tan grande, tan potente y con ese extraordinario momento como es Madrid, con la mejora de la calidad del aire", ha defendido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad Carabante en el Pleno.

Carabante ha resaltado que se ha pasado de ser la capital de Europa más contaminada, incumpliendo la directiva de calidad del aire, en 2019, con un procedimiento abierto ante el Tribunal de Justicia europeo a ser en el año 2021 "la capital menos contaminada de Europa y, por tanto, un ejemplo en las políticas de sostenibilidad de movilidad sostenible".

El texto de 2021 fue uno de los más complicados de sacar adelante por el equipo de Almeida, entonces gobernando en coalición con los Ciudadanos de Begoña Villacís. Los números no le daban, con el 'no' en bloque de Más Madrid, PSOE y Vox. Los cuatro ediles de Recupera Madrid, concejales escindidos de Más Madrid, fueron la tabla de salvación para el equipo de Gobierno, un grupo que se constituyó como Mixto a días de pasar por el Pleno extraordinario que buscaba la aprobación de la ordenanza de Movilidad.

Fue una luz verde a contrarreloj: la ordenanza salió adelante el 13 de septiembre con el 'sí' de PP, CS y Grupo Mixto --recurrido en tribunales tanto por Más Madrid como por Vox-- y el rechazo de los de Rita Maestre, los de Javier Ortega Smith y el PSOE, a sólo dos días de que la zona de bajas emisiones de Madrid Central quedara anulada, con las repercusiones económicas que podía haber tenido para el Ayuntamiento en forma de devolución de multas si no estuviera sustentada por ordenanza alguna.

La rocambolesca vida de la ordenanza de Movilidad Sostenible firmó un nuevo capítulo en septiembre de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital a partir de un recurso de Vox al considerar, entre otras razones, que se daba una "patente insuficiencia del informe de impacto económico" en las medidas adoptadas. Carabante ya señaló que se ha hecho un nuevo análisis económico a partir de un informe de la empresa pública Ineco.

SER AMPLIABLE EN HORARIO Y DÍAS EN ZONAS CON GRAN DEMANDA

El delegado ha indicado que con la nueva ordenanza se ampliará el SER con 60.000 plazas llegando a más barrios y a más distritos entendiéndolo "no sólo como un instrumento que regula la oferta y la demanda sino también como el principal para proteger al vecino cuando hay una importante presión de la demanda sobre la oferta de estacionamiento".

El nuevo texto incorpora una novedad respecto al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la posibilidad de ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento. De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes no festivos y desde las 15 horas los sábados, así como en domingos y festivos. Este horario se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios que concentran una intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, provocando una alta afluencia de visitantes.

Además el SER podrá extenderse a nuevos barrios siempre que los vecinos lo soliciten. La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones. La zona que se cae es Moratalaz.

Martínez-Almeida explicaba esta misma semana que se toma esta decisión después de escuchar a la Junta del distrito y a la vecindad. "Nosotros entendíamos en un primer momento que Moratalaz era un lugar adecuado pero desde Moratalaz, tanto su concejal-presidente, Ignacio Pezuela, como las consultas nos han solicitado que no se incluyera", detallaba.

ETIQUETAS A

El nuevo texto consolida las zonas de bajas emisiones que contempla la ordenanza actual (las de especial protección Distrito Centro y Plaza Elíptica). Con una enmienda a su propio texto, el Grupo Popular aprobará la autorización de manera temporal a la circulación de vehículos A empadronados en Madrid mientras se cumpla con la directiva de calidad del aire para el NO2.

Según datos del área, en febrero del año pasado se registraron en Madrid 1.045.898 vehículos únicos al día, de los que 11.309 eran vehículos con clasificación A de Madrid, el equivalente al 1,08% del total.

Dado que el porcentaje de afección es "mínimo", el Gobierno municipal propone mediante autorización temporal que los vehículos con clasificación ambiental A empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital puedan continuar circulando por el término municipal.

También se les permitirá estacionar en las zonas SER del barrio que les corresponda. Estas dos concesiones serán viables siempre que se cumplan con los valores establecidos en la directiva europea de calidad del aire para el NO2.

Si se produjera el incumplimiento de los valores límite de NO2 en cualquiera de las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña se extinguirá el periodo transitorio de autorización temporal regulado en la nueva disposición.

La nueva ordenanza incluye la supresión de la limitación de la regulación de bicimad a las vías públicas del término municipal con el objetivo de que pueda extenderse a municipios limítrofes. Pozuelo de Alarcón será el primero en estrenar este modelo de movilidad sostenible.

Carabante ha defendido su modelo frente al de la izquierda de Más Madrid. "Ya no se acuerdan pero en 2017 los madrileños se acostaban sin saber si al día siguiente iban a poder coger el coche, cuando se activó el protocolo ante episodio de contaminación 47 veces en ese año pero llevamos desde el año 2021 sin activarlo", ha indicado.