El Gobierno municipal contesta a Más Madrid que únicamente buscan subir impuestos "a determinados propietarios"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área de Hacienda, con Engracia Hidalgo a la cabeza, ha contestado a la propuesta de Más Madrid sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)que únicamente buscan subir impuestos "a determinados propietarios" porque el sistema impositivo actual "ya es proporcional, tiene límites legales y permite ayudas".

"Lo que se propone no es 'hacerlo más justo' sino cambiar el modelo y, en la práctica, subir impuestos a determinados propietarios", han trasladado fuentes municipales a Europa Press. Más Madrid ha presentado una batería de medidas centradas en el IBI con el objetivo de volverlo "progresivo" y tratar de atajar la crisis de vivienda.

Se trata de una Proposición de Ley registrada en el Congreso que tiene tres ejes: por un lado aumentar el IBI según el valor catastral del inmueble --con énfasis en el 10% más caro--, incrementarlo para aquellos que tengan más de cinco viviendas en la misma ciudad y subirlo a los fondos de inversión, sociedades y empresas.

Desde el equipo de José Luis Martínez-Almeida han contestado al principal grupo de la oposición que "el IBI ya hace que quien tiene más pague más, no hace falta hacerlo progresivo porque ya lo es de base", lo que hace que la propuesta de cambio "en realidad no es hacerlo más justo, sino subirlo a ciertos propietarios".

A lo que unen que "no se puede cambiar libremente porque la ley pone límites". Es más, para hacer lo que se propone "habría que cambiar la ley a nivel nacional. No es un pequeño ajuste sino cambiar las reglas del juego del impuesto. Pueden hablar con Pedro Sánchez y sus socios de coalición".

También han recordado que "ya existen ayudas para que pague menos quien lo necesita". "En vez de subir impuestos a unos, ya se puede ayudar a quien lo necesita bajándoselo", han zanjado.