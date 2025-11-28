El Gobierno municipal insiste en que la iluminación del Manzanares no supone "ningún riesgo" para la fauna

Archivo - Un nuevo mirador ofrece vistas del río Manzanares - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha insistido en que la iluminación del río Manzanares no supone "ningún riesgo" para la fauna y la flora, una respuesta que llega horas antes de que una veintena de colectivos vecinales y ecologistas se concentren en protesta contra el nuevo alumbrado ornamental.

"Es algo positivo para la ciudad y tampoco es una iniciativa especialmente novedosa en el ámbito europeo porque la mayor parte de los grandes ríos de Europa están iluminados y, por lo tanto, no hay ningún problema en hacerlo así, como nos lo acreditan nuestros técnicos", ha contestado Sanz desde CentroCentro.

La también vicealcaldesa ha animado a la ciudadanía a que se acerquen a disfrutar del "maravilloso río Manzanares, que además cada vez está más integrado en la vida cotidiana de la ciudad".

Las entidades ecologistas y vecinales, sin embargo, han señalado que este alumbrado es "innecesario y perjudicial" y que solo responde al "arbitrario capricho" del Ayuntamiento "en su afán por seguir turistificando la ciudad en general y el eje de Madrid Río en particular".