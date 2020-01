El Gobierno municipal no modificará "en corto" el protocolo anticontaminación y PSOE lamenta que quieran un "florero"

Actualizado 20/01/2020 10:21:05 CET

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha contestado este lunes en la comisión del ramo que el Gobierno municipal no modificarán "en corto" el protocolo anticontaminación por altos niveles de NO2 mientras que el portavoz socialista del área, Alfredo González, lamenta que el objetivo del Ejecutivo de PP y Cs pasa por reconvertir el protocolo en un mero "florero".

"En corto no pensamos modificar el protocolo sino que vamos a poner en marcha una estrategia global que permita no activarlo porque no se llegará a esos niveles", ha declarado Carabante a la pregunta del Grupo Municipal Socialista.

El edil del PSOE teme que PP y Cs quieran ir a un protocolo "más suave y permisivo" si consideran, como defendió el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ir a uno para toda la región, es decir, que sería el mismo "para Madrid que para Guadalix de la Sierra". O suavizarlo para ir a "un protocolo florero como el de Ana Botella, que nunca se activó, lo que viene siendo el sueño de todo derechista ultraliberal", ha lamentado.

