El Gobierno municipal pisa el acelerador para aprobar el Plan que sustituirá al PGOU

(I-D) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, y el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha sacado adelante en el Pleno de Cibeles la tramitación preferente del procedimiento de elaboración y aprobación del Plan Estratégico Municipal (PEM) de Madrid, que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La previsión es aprobar inicialmente el Plan Estratégico en febrero de 2027, ha indicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. "Esta estrategia va a sustituir definitivamente al PGOU, un instrumento jurídico que encorsetaba, que era rígido y que ha impedido que en muchas ocasiones Madrid se pudiera desarrollar", ha apostillado.

A Vox, en boca de Fernando Martínez Vidal, esta "vía rápida" les parece "muy bien" porque Madrid "necesita reglas claras y las necesita ya", a tenor de las "326 modificaciones y más de 2.300 expedientes" del PGOU de 1997.

El socialista Antonio Giraldo está a favor de que Madrid "necesita un un nuevo ordenamiento urbanístico general" pero no tienen claro si el Plan Estratégico va a ser la solución. El PSOE ha puesto el foco en la necesidad de un enfoque metropolitano que exceda los 3,5 millones de habitantes de la ciudad y que esté en sintonía con los municipios de alrededor.

Desde Más Madrid José Luis Nieto han denunciado públicamente "la última maniobra del equipo de gobierno del PP para hurtar a la ciudadanía madrileña del debate más crucial de los próximos años para la ciudad de Madrid". "Preferente, en el lenguaje del PP, significa prisa, atajo, rodillo y, por encima de todo, excluir radicalmente a los vecinos y vecinas de Madrid de la toma de decisiones".

"Al amparo de la Ley LIDER en la Puerta del Sol y de la tramitación preferente del Plan Estratégico en Cibeles han decidido que la velocidad del urbanismo no la marquen las necesidades de los vecinos sino la impaciencia de los fondos de inversión y los grandes promotores", ha reprochado Nieto.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha contestado a la oposición que la participación política se materializa en las comisiones y el Pleno, para añadir que se ha dotado de un espacio colaborativo a través de la implantación de nueve mesas temáticas, en las que han participado 5.200 personas, ante el reto del Plan Estratégico Municipal.

En cuanto a la reclamación del PSOE, Carabante ha constatado que "Madrid no se entiende sin su área metropolitana", lo que se traduce en que están "trabajando también con esos municipios para configurar el futuro de la ciudad de Madrid".

El delegado ha puesto el foco en los retos del PEM, como la vivienda. "Tenemos que generar oferta para mitigar el eventual incremento de los precios", ha planteado. Tampoco ha obviado la sostenibilidad, tanto ambiental como económica y socialmente.