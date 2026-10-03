Gobierno municipal ve "curioso" que la manifestación de vivienda acabe en Cibeles y sugiere protestar frente a Moncloa

Decenas de personas durante una cacerolada por la vivienda, frente al Ayuntamiento de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, considera "curioso" que la manifestación que tiene lugar este sábado en la capital por la vivienda vaya a terminar frente al palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, y ha trasladado que las protestas deberían dirigirse "a la Moncloa".

Así lo ha trasladado a los medios tras un acto en el mercado Barceló, donde ha insistido en que es el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien "lleva ocho años gobernando" y "no ha hecho nada en materia de Vivienda". La movilización de este sábado, convocada por el Sindicato de Inquilinas, se produce después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos impulsados por el Gobierno sobre esta cuestión.

Al respecto, Hidalgo ha acusado a Sánchez de "aprovecharse" de una "situación social" poniéndose "al frente de la manifestación" y llevando a la Cámara Baja unos decretos que ha tachado de "chapuza", que generan "mucha inseguridad jurídica" y que contienen unas medidas que "no son la solución al problema".

ACUSA A SÁNCHEZ DE "APROVECHARSE" PARA "TAPAR" LO DE CEUTA

Asimismo, Hidalgo ha afirmado que el presidente está utilizando esta situación para "beneficiarse políticamente" y "tapar algo tan importante" como la crisis migratoria iniciada hace ya dos meses en Ceuta. En este sentido, ha señalado el mandato de Sánchez como "una de las épocas más duras de corrupción" que se han vivido en España.

"Se tapan las imágenes de las miles y miles de personas incordiando, invadiendo la vida de todos los ceutíes, y eso además se une con un problema que yo respeto mucho a la gente que lo está viviendo y que lo está pasando, pero que no se puede, desde el engaño, decirle que lo va a solucionar con dos decretos, cuando en ocho años no se ha adoptado ni una sola medida que se haga así", ha manifestado.

Frente a ello, la delegada ha puesto en valor la gestión del Gobierno municipal con José Luis Martínez-Almeida al frente, periodo en el cual el Consistorio, ha asegurado, ha estado "apostando evidentemente porque la vivienda sea un problema lo menos costoso para todos los madrileños".

"Pero esto es una cosa que se tiene que hacer desde la Administración General del Estado, poner el marco jurídico para que todo ese derecho de la vivienda sea una realidad para todos los ciudadanos", ha zanjado Hidalgo.