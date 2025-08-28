El Gobierno recurre el cese de actividad del centro de refugiados de Pozuelo

Fachada del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade), a 31 de julio de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

POZUELO DE ALARCÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido el cese cautelar de actividad del centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón --Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade)-- notificado por el Ayuntamiento a finales de julio.

En concreto, la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha presentado un recurso de reposición y alegaciones en el "plazo legal" establecido para ello, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Por su parte, fuentes municipales han indicado a Europa Press que tanto las alegaciones como el recurso de reposición "están siendo estudiados" por parte del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo Municipal y que "forman parte de la tramitación habitual de cualquier expediente como este".

De este modo, las mimas fuentes municipales han recordado que la presentación de estos escritos "no modifica en absoluto la decisión de cierre del centro", que "no cuenta con la licencia correspondiente de uso".

El Ayuntamiento notificó el cierre del Creade tras una inspección llevada a cabo después de conocer la intención del Gobierno de trasladar allí de manera permanente a 400 menores solicitantes de asilo, según indicaron entonces fuentes 'populares'.