El Gobierno transferirá 680 millones más a la Comunidad entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de dependencia

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una mujer mayor espera para cruzar una calle, con ayuda, por el centro de la ciudad, a 4 de junio de 2023, en Madrid (España) - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España transferirá 679.974.768 euros a la Comunidad de Madrid entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de dependencia tras la aprobación del real decreto ley que reforma la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Esta inversión tiene en cuenta la última cifra publicada por el Imserso el 31 de mayo de 2026, que revela que en la región hay 218.682 personas con prestaciones reconocidas, según han detallado desde la Delegación del Gobierno en Madrid, que lidera Francisco Martín.

De este modo, servirá para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que contribuye a la financiación de la dependencia, cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebra este lunes 29 de junio.

Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, la región contará con 226.658.256 euros más en 2026 y 453.316.512 euros adicionales en 2027. De esta forma, la aportación estatal total al nivel mínimo de la dependencia madrileña ascenderá a 660,8 millones de euros en 2026 y a 887,4 millones en 2027.

La aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia madrileña hubiera sido "notablemente más baja" de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado. En concreto, en base al número de personas existentes en el sistema actualmente, se habrían transferido un total de 434.158.968 euro a la Comunidad de Madrid.

La Delegación ha señalado que este real decreto ley supondrá un "importante incremento" de las cantidades que el Gobierno de España transfiere cada mes a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.

La ampliación de las cuantías entrará en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio. El Gobierno central considera que es "especialmente significativa" en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100% respectivamente.

"Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia será la mayor de su historia", han insistido desde la institución que dirige Martín.