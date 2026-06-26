La Comunidad ve "insuficiente" la inversión de 680 millones del Gobierno en dependencia cuando "debe 3.400 millones"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, durante un Desayuno Madrid, en el Meeting Place, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha tildado de "insuficiente" la inversión de 679.974.768 euros del Gobierno de España entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de dependencia cuando "debe 3.400 millones" a la región.

Lo ha manifestado este viernes a los medios de comunicación después de entregar los Premios Talento Joven-Carné Joven de la Comunidad de Madrid 2026 al ser preguntada por la transferencia que hará el Gobierno central en estos dos años.

"Es una cifra claramente insuficiente para atender a la dependencia en la Comunidad de Madrid. La deuda del Gobierno de Pedro Sánchez que ya supera los 3.400 millones de euros. Las cifras saldrán por sí solas. Es más de un millón de euros al día lo que debe a los dependientes madrileños", ha censurado.

En este sentido, Dávila ha remarcado que seguirán exigiendo al Ejecutivo central que asuma "su responsabilidad de cumplir con esa deuda como y garantizar la estabilidad del 50% de la financiación", una reclamación que llevan solicitando "desde hace ocho años".

"Aún no sabemos si está garantizada porque no hemos recibido todavía ninguna memoria económica que apoye esta aportación extraordinaria. Es una burla que a un año de las elecciones saque de no sabemos muy bien dónde, dinero para la dependencia, igual que lo hizo con los enfermos de ELA por un asunto meramente electoralista", ha criticado.

Considera la consejera que si el Gobierno de Sánchez "hubiera tenido esa voluntad de ayudar" a la dependencia, "no hubiese vinculado esa aportación a los presupuestos, que es lo que ha hecho durante los tres últimos años".