González lamenta las "críticas compulsivas" de Ayuso al Gobierno y defiende el reparto de mascarillas a ayuntamientos

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha lamentado las "críticas compulsivas" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a todo lo que promueva el Ejecutivo central, al tiempo que ha defendido el reparto estatal de mascarillas a los ayuntamientos, que será el último.

Según han explicado en un comunicado, la Delegación del Gobierno ha puesto a disposición de los ayuntamientos una cantidad muy importante de mascarillas "que, en principio, supone una última entrega para que todos ellos dispongan de este material de protección para los casos en que son obligatorias, y también para que puedan tener una reserva estratégica para los próximos meses".

González envió el martes una misiva al presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, donde le informa de que se van a distribuir a los municipios 14,1 millones de mascarillas: 1 millón para los de menos de 20.000 habitantes y 13,1 para los de más de 20.000. En la carta a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que los consistorios deben organizar su reparto y distribución, priorizando al personal de los servicios esenciales y colectivos vulnerables.

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha criticado que el Gobierno de la Nación quisiera, al inicio de la pandemia, "dirigir las compras" y "por su mala gestión hicieron perder a las administraciones regionales semanas imprescindibles para adquirir material sanitario". "Material, eso sí, que ya por fin han conseguido, a través de la Delegación de Gobierno, que ha sido capaz de hacer el mayor envío de mascarillas a todos los municipios, justo cuando el decreto de Sánchez decía que había que retirarlas", ha espetado.

Para la dirigente del PP, esto es "es un ejemplo de la gestión socialista que por fin consigue mascarillas tras dos años". "Ya es la segunda vez que el Gobierno anuncia el final de las mascarillas. Solo faltaba una cosa... Solo una vez, demostrar cómo se pueden hacer. Pero hemos visto que son incapaces", ha sostenido.

En su respuesta, la representante del Estado en Madrid ha afirmado que para la Comunidad de Madrid "todo es un problema siempre que la actuación sea del Gobierno de España: si hay escasez generalizada de mascarillas en el mercado, el problema es que no hay mascarillas; y si hay mascarillas suficientes y para guardar en caso de ser necesarias, porque hay muchas".

Esta mañana, al término de la reunión que ha mantenido en Moncloa con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, a preguntas de los periodistas sobre las críticas del Ejecutivo autonómico al nuevo decreto sobre el uso de mascarillas, González ha replicado que es "lo mismo de siempre".

"No hay ninguna medida que tome el Gobierno de España que no tenga una crítica por parte de la Comunidad de Madrid. Es que no se puede hacer todo mal o no puede ser no a todo. Entonces, yo, sinceramente, las críticas compulsivas del Gobierno de la Comunidad de Madrid a todas las actuaciones que se llevan a cabo incluso una tan importante como celebrar que todos podamos vernos las caras y eso quiere decir que estamos seguros sin mascarillas, es que no tengo más que decir", esgrimió.