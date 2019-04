González Velayos y un vocal del distrito de Salamanca, últimas 'fugas' del PP de Madrid a Vox

Publicado 24/04/2019 18:46:58 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero delegado de Metro Ignacio González Velayos y el vocal del distrito de Salamanca José Luis Jordán han sido las últimas 'fugas' del PP a Vox antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo.

De este modo, ambos de unen a Íñigo Henríquez de Luna, Fernando Martínez Vidal y Luis Asúa como figuras del Partido Popular que se han pasado a Vox antes de los próximos comicios. En municipios como Parla o Leganés, también son cabezas de lista exdirigentes del PP (los exscretarios generales Juan Manrique Manrique y Beatriz Tejero, respectivamente).

Fue Henríquez de Luna el primero en anunciar que daba el paso después de estar esta Legislatura como portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en el Consistorio de la capital. Se disputó la portavocía con José Luis Martínez-Almeida tras la dimisión de Esperanza Aguirre y perdió por dos votos de diferencia.

Tal y como explicó, el propio Martínez-Almeida le comunicó que no contaba con él para la lista del PP al Ayuntamiento. De Luna consideró que no fue bien tratado, y apuntó, tras anunciar que se daba de baja en el partido, que él donde no le querían, no iba a estar. Ahora irá de número 5 en la lista de Vox encabezada por Rocío Monasterio a la Asamblea de Madrid.

A los pocos días, el edil Fernando Martínez Vidal siguió sus pasos. El artífice del logo del PP consideró que el puesto que le asignaron en la nueva lista al Ayuntamiento de Madrid no era el que él "merecía" dado su trabajo en el partido y su dedicación.

Además, puso en valor que en Vox tenía compañeros con los que estaría "orgulloso" de compartir siglas como Ortega Lara. Vidal será el número 4 de Vox en la lista al Consistorio.

Por su parte, el empresario Luis Asúa, rival de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes en las últimas primarias del PP de Madrid, celebradas en marzo de 2017, será el número 7 de la lista de Vox al Ayuntamiento de la capital.

El exedil del PP ve en un Vox "una gran movilización brutal, que hacía mucho que no había visto" en la derecha española. Ya cuando le disputó las primarias a Cifuentes reivindicaba la necesidad de "definir" al partido y reconducirlo.

Por su parte, el vocal vecino y jefe de campaña de Asúa en las primarias, José Luis Jordán, ha emitido una carta en la que explica que "después de 27 años militando en el PP" se da de baja del partido y entra a Vox. "Aunque yo tenía mis reparos con este partido, que no empezó con buen pie, he de reconocer que estos últimos meses ha tenido una evolución muy positiva", ha apuntado a continuación.

Jordán ha asegurado que "el PP actual no ha cumplido" sus expectativas. "Le deseo lo mejor a Pablo Casado pero por muchos factores ya no comparto su estrategia a pesar del afecto personal que le sigo teniendo. Comprendo a los que sigáis apoyándole y os animo a que sigáis luchando por él. Al fin y al cabo en el fondo todos luchamos por lo mismo. Qué Sanchez no continúe siendo presidente de España", ha expresado.